В Петербурге открыли памятник Жоресу Алфёрову

В Санкт-Петербурге прошла церемония открытия памятника лауреату Нобелевской премии по физике Жоресу Алфёрову в фойе Национально-исследовательского Академического университета РАН.

«Теперь, когда вы будете входить сюда, то всегда будете видеть человека, который положил первый камень в фундамент этого здания», — приводит Интерфакс слова вдовы академика Тамары Алфёровой.

Она также выразила благодарность автору памятника Зурабу Церетели.

Отмечается, что памятник Нобелевскому лауреату выполнен из бронзы и весит 1,5 тонны.

Ранее сообщалось, что торжественное открытие памятника Алфёрову состоится 16 апреля в 12:00.

Обладатель Нобелевской премии скончался 2 марта в возрасте 88 лет из-за острой сердечно-лёгочной недостаточности.