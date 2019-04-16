В Петербурге открыли памятник Жоресу Алфёрову
- РИА Новости
«Теперь, когда вы будете входить сюда, то всегда будете видеть человека, который положил первый камень в фундамент этого здания», — приводит Интерфакс слова вдовы академика Тамары Алфёровой.
Она также выразила благодарность автору памятника Зурабу Церетели.
Отмечается, что памятник Нобелевскому лауреату выполнен из бронзы и весит 1,5 тонны.
Ранее сообщалось, что торжественное открытие памятника Алфёрову состоится 16 апреля в 12:00.
Обладатель Нобелевской премии скончался 2 марта в возрасте 88 лет из-за острой сердечно-лёгочной недостаточности.