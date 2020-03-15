Посольство прокомментировало ситуацию с россиянами с Costa Magica

Россияне, прибывшие во Францию с карантинного лайнера Costa Magica и утверждающие, что не могут покинуть парижский аэропорт, в посольство России в Париже за помощью не обращались. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства.

«На данный момент в консульство Российской Федерации в Париже никаких обращений от этой группы россиян не поступало. В первую очередь россиянам в нынешней ситуации необходимо пытаться решать вопрос через своего туроператора», — сказал он.

Отмечается, что пассажир лайнера Михаил Нефёдов разместил в интернете видео, в котором заявил, что в парижском аэропорту россиян никто не встретил и они не могут дозвониться до представительства Costa Magica.

Всего на борту судна Costa Magica, которое совершало круиз по Карибским островам, находились более 3 тыс. человек, в том числе 38 россиян. У двух пассажиров корабля нашли коронавирус.

14 марта пассажиров, включая российских граждан, высадили в Пуэнт-а-Питре на Гваделупе. После этого в рамках эвакуации первая группа из 15 россиян отправилась в Париж.