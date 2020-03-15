В Пензе госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

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Один человек госпитализирован в Пензе с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, его состояние оценивается как удовлетворительное.
В Пензе госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Пензенской области.

Отмечается, что результаты тестов пациента станут известны в ближайшие дни. 

«В настоящее время пациент стабилен, его состояние оценивается как удовлетворительное», — заявили в региональном правительстве.

Организованы санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия.

По решению главы региона, на территории Пензенской области с 16 марта будет введён режим повышенной готовности. Также вводятся ограничения по проведению массовых мероприятий и рассматривается вопрос о продлении школьных каникул.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавируса.

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