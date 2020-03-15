В Пензе госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Пензенской области.
Отмечается, что результаты тестов пациента станут известны в ближайшие дни.
«В настоящее время пациент стабилен, его состояние оценивается как удовлетворительное», — заявили в региональном правительстве.
Организованы санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия.
По решению главы региона, на территории Пензенской области с 16 марта будет введён режим повышенной готовности. Также вводятся ограничения по проведению массовых мероприятий и рассматривается вопрос о продлении школьных каникул.
Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавируса.