В Пензе госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

Один человек госпитализирован в Пензе с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Пензенской области.

Отмечается, что результаты тестов пациента станут известны в ближайшие дни.

«В настоящее время пациент стабилен, его состояние оценивается как удовлетворительное», — заявили в региональном правительстве.

Организованы санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия.

По решению главы региона, на территории Пензенской области с 16 марта будет введён режим повышенной готовности. Также вводятся ограничения по проведению массовых мероприятий и рассматривается вопрос о продлении школьных каникул.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавируса.