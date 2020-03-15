Мишустин поручил доложить ему о предложениях по развитию экономики

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и первому вице-премьеру Андрею Белоусову доложить на совещании 16 марта о предложениях по развитию экономики и социальной стабильности.
Мишустин поручил доложить ему о предложениях по развитию экономики
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

«Доложить на совещании 16 марта 2020 года предложения по нормативным правовым актам, включённым в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности и требующим оперативного принятия», — говорится в поручении.

Также глава правительства поручил вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко организовать работу координационного совета при кабмине по борьбе с распространением коронавируса в России.

Ранее Мишустин сообщил о решении создать в стране координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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