Эксперт рассказала о влиянии коронавируса на российский турбизнес

Гендиректор ООО «Больше солнца» Дарья Евтеева рассказала о влиянии коронавируса на российский турбизнес.

«На севере Китая эпидемия идёт на спад, а на Хайнане новых случаев заражения не регистрируется уже три недели. Поэтому туристы обращают внимание на отдых на этом острове. Ещё интересуются Вьетнамом, Таиландом. Конечно, довольно осторожно», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, туроператоры продают путёвки по минимальным ценам, поскольку им нужно хоть что-то продавать, но это не касается российских курортов.

Как отметила Евтеева, в настоящее время туристам предлагают возврат без потерь в течение двух месяцев.

«И наверняка они какую-то сумму всё равно будут удерживать как вычет фактически понесённых расходов, потому что невозможно всем вернуть деньги в полном объёме. Либо туроператоры предлагают переоформить путёвку на другое направление и другие даты», — сообщила она.

Евтеева добавила, что при таком варианте работы есть шансы сохранить турбизнес.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил вероятность банкротства туроператоров.