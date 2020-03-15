Эксперт рассказала о влиянии коронавируса на российский турбизнес
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«На севере Китая эпидемия идёт на спад, а на Хайнане новых случаев заражения не регистрируется уже три недели. Поэтому туристы обращают внимание на отдых на этом острове. Ещё интересуются Вьетнамом, Таиландом. Конечно, довольно осторожно», — заявила она в беседе с ФАН.
По её словам, туроператоры продают путёвки по минимальным ценам, поскольку им нужно хоть что-то продавать, но это не касается российских курортов.
Как отметила Евтеева, в настоящее время туристам предлагают возврат без потерь в течение двух месяцев.
«И наверняка они какую-то сумму всё равно будут удерживать как вычет фактически понесённых расходов, потому что невозможно всем вернуть деньги в полном объёме. Либо туроператоры предлагают переоформить путёвку на другое направление и другие даты», — сообщила она.
Евтеева добавила, что при таком варианте работы есть шансы сохранить турбизнес.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил вероятность банкротства туроператоров.