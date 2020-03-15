Город Дудинка в Красноярском крае остался без отопления из-за аварии
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на мэрию.
По данным синоптиков, сейчас в Дудинке -16 °С, к вечеру ожидается похолодание до -21 °С.
«15 марта в 08:40 (04:40 мск) произошёл обрыв на линии электропередачи со стороны Норильска», — заявили в мэрии.
Бригады специалистов направились к месту обрыва для устранения аварии.
«В настоящее время в городе прекращена подача горячей воды и отопления», — указано в сообщении.
В январе авария оставила без электричества около 65 тыс. человек в пяти районах Якутии.