Минстрой предложил новый порядок взыскания задолженности по ЖКУ

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Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги.
Минстрой предложил новый порядок взыскания задолженности по ЖКУ
  • АГН «Москва»

Как пишет «Российская газета», ведомство направило в правительство предложение внести в законодательство изменения и освободить организации ЖКХ от обязанности указывать идентификаторы ответчика, если такими сведениями организации не располагают.

Также обсуждается возможность для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций получать сведения о потребителях через ГИС ЖКХ.

Отмечается, что задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги достигает 570 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минстрой России подготовил изменения правил получения субсидий на оплату ЖКУ, которые освободят россиян от необходимости самостоятельно представлять документы об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

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