В России упростят получение субсидии на оплату ЖКХ

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Минстрой России подготовил изменения правил получения субсидий на оплату ЖКХ, которые освободят россиян от необходимости самостоятельно представлять документы об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
В России упростят получение субсидии на оплату ЖКХ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления предусматривает упрощение порядка получения гражданами субсидии, а именно с 1 января 2021 года граждане не представляют в уполномоченный орган документы или их копии, содержащие сведения о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», — говорится в пояснительных материалах к документу.

Уточняется, что занимающийся вопросом субсидий орган сам будет запрашивать соответствующую информацию. Для этого будет использоваться единая система межведомственного электронного взаимодействия. 

Как указывает агентство, учитываться будет только задолженность, образовавшаяся за последние три года и подтверждённая судом.

В документе подчёркивается, что данные изменения вступят в силу одновременно с соответствующими поправками в Жилищный кодекс России. 

Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФАН прокомментировал идею запрета на отключение услуг ЖКХ за долги.

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