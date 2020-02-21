Якушев оценил идею запрета отключения услуг ЖКХ за долги
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- РИА Новости
По его мнению, отключение услуг — самая крайняя мера для неплательщиков.
«Я не сторонник отключений и наказания людей, тем более если человек оказался в сложной жизненной ситуации. У нас существуют меры государственной поддержки. Если платёж составляет более 22% от дохода, ты уже претендуешь на субсидию и поддержку государства. Мы должны найти золотую середину», — отметил Якушев в беседе с газетой «Известия».
Он добавил, что сумма задолженностей по коммунальным услугам составляет около 1 трлн рублей. Из них около 573 млрд рублей — долги населения, остальное — долги предприятий и бюджетных учреждений.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФАН прокомментировал идею запрета на отключение услуг ЖКХ за долги.