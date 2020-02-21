Якушев оценил идею запрета отключения услуг ЖКХ за долги

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев прокомментировал инициативу введения запрета на отключение коммунальных услуг из-за долгов.

По его мнению, отключение услуг — самая крайняя мера для неплательщиков.

«Я не сторонник отключений и наказания людей, тем более если человек оказался в сложной жизненной ситуации. У нас существуют меры государственной поддержки. Если платёж составляет более 22% от дохода, ты уже претендуешь на субсидию и поддержку государства. Мы должны найти золотую середину», — отметил Якушев в беседе с газетой «Известия».

Он добавил, что сумма задолженностей по коммунальным услугам составляет около 1 трлн рублей. Из них около 573 млрд рублей — долги населения, остальное — долги предприятий и бюджетных учреждений.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФАН прокомментировал идею запрета на отключение услуг ЖКХ за долги.