Якушев оценил идею запрета отключения услуг ЖКХ за долги

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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев прокомментировал инициативу введения запрета на отключение коммунальных услуг из-за долгов.
Якушев оценил идею запрета отключения услуг ЖКХ за долги
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

По его мнению, отключение услуг — самая крайняя мера для неплательщиков.

«Я не сторонник отключений и наказания людей, тем более если человек оказался в сложной жизненной ситуации. У нас существуют меры государственной поддержки. Если платёж составляет более 22% от дохода, ты уже претендуешь на субсидию и поддержку государства. Мы должны найти золотую середину», — отметил Якушев в беседе с газетой «Известия».

Он добавил, что сумма задолженностей по коммунальным услугам составляет около 1 трлн рублей. Из них около 573 млрд рублей — долги населения, остальное — долги предприятий и бюджетных учреждений.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФАН прокомментировал идею запрета на отключение услуг ЖКХ за долги.

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