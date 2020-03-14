Мишустин призвал ввести карантин для людей из групп риска по COVID-19
- © Дмитрий Астахов
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Премьер отметил, что в России коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся из Италии, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
«И в этой связи необходимо сосредоточить усилия на контроле за группами риска, то есть за российскими гражданами и за иностранцами, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией», — цитирует его РИА Новости.
Он объяснил, что для этого необходимо «переводить их на 14-дневный карантин и врачебное наблюдение».
Также глава правительства заявил, что нужна быстрая диагностика и оперативные меры при выявлении коронавируса, «как это сделано в Москве». По его словам, подобную практику нужно распространить на все российские регионы.
Кроме того, Мишустин сообщил о решении создать в России координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией.