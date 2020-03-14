Источник: неизвестные заявили о «минировании» трёх самолётов в России
- РИА Новости
«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» самолётов, следовавших рейсами Москва — Тюмень, Иркутск — Москва, Москва — Челябинск», — заявил источник.
Отмечается, что самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Челябинск, экстренно приземлился в аэропорту Казани.
5 марта пассажирский самолёт А320 из Владивостока благополучно приземлился в аэропорту Новосибирска после анонимного сообщения о минировании.