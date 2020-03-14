Источник: неизвестные заявили о «минировании» трёх самолётов в России

Неизвестные прислали в аэропорт Шереметьево электронное анонимное сообщение о якобы угрозе взрыва на борту трёх самолётов, выполнявших полёты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

РИА Новости