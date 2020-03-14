Источник: неизвестные заявили о «минировании» трёх самолётов в России

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Неизвестные прислали в аэропорт Шереметьево электронное анонимное сообщение о якобы угрозе взрыва на борту трёх самолётов, выполнявших полёты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник: неизвестные заявили о «минировании» трёх самолётов в России
  • РИА Новости

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» самолётов, следовавших рейсами Москва — Тюмень, Иркутск — Москва, Москва — Челябинск», — заявил источник.

Отмечается, что самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Челябинск, экстренно приземлился в аэропорту Казани.

5 марта пассажирский самолёт А320 из Владивостока благополучно приземлился в аэропорту Новосибирска после анонимного сообщения о минировании.

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