В Новосибирске приземлился самолёт после сообщения о его минировании

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Пассажирский самолёт А320 из Владивостока благополучно приземлился в аэропорту Новосибирска после анонимного сообщения о минировании.
В Новосибирске приземлился самолёт после сообщения о его минировании
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«А320, выполнявший рейс из Владивостока в Новосибирск, благополучно приземлился в аэропорту Толмачёво. Во время полёта воздушного судна поступило сообщение о минировании», — сказал собеседник.

По его словам, посадка самолёта прошла в штатном режиме.

Ранее стало известно, что оперативные службы не обнаружили каких-либо взрывных устройств на борту севшего в Омске самолёта авиакомпании «Аэрофлот».

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