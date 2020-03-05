В Новосибирске приземлился самолёт после сообщения о его минировании
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«А320, выполнявший рейс из Владивостока в Новосибирск, благополучно приземлился в аэропорту Толмачёво. Во время полёта воздушного судна поступило сообщение о минировании», — сказал собеседник.
По его словам, посадка самолёта прошла в штатном режиме.
Ранее стало известно, что оперативные службы не обнаружили каких-либо взрывных устройств на борту севшего в Омске самолёта авиакомпании «Аэрофлот».