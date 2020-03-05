На борту севшего в Омске самолёта взрывных устройств не обнаружили

Оперативные службы не обнаружили каких-либо взрывных устройств на борту севшего в Омске самолёта авиакомпании «Аэрофлот».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное представительство авиакомпании.

«С самолётом всё нормально, скоро посадка начнётся, в 12:25 — вылет в Шереметьево», — сказал собеседник.

Аналогичную информацию сообщили агентству в справочной службе омского аэропорта.

Ранее стало известно, что пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.