На борту севшего в Омске самолёта взрывных устройств не обнаружили

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Оперативные службы не обнаружили каких-либо взрывных устройств на борту севшего в Омске самолёта авиакомпании «Аэрофлот».
На борту севшего в Омске самолёта взрывных устройств не обнаружили
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное представительство авиакомпании.

«С самолётом всё нормально, скоро посадка начнётся, в 12:25 — вылет в Шереметьево», — сказал собеседник.

Аналогичную информацию сообщили агентству в справочной службе омского аэропорта.

Ранее стало известно, что пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.

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