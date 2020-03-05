Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России

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Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно онлайн-табло, рейс SU1640 приземлился в 14:06 (11:06 мск).

Ещё один самолёт, следовавший рейсом Санкт-Петербург — Симферополь, который планировал вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, продолжил полёт к месту назначения.

Источник сообщил, что лайнер также получил сообщение о минировании.

Как информирует ТАСС, самолёт Санкт-Петербург — Симферополь уже совершил посадку в аэропорту назначения.

«Заминированный» неизвестными пассажирский самолёт, следовавший рейсом из Москвы в Сыктывкар, также благополучно сел в аэропорту назначения.

На этой неделе несколько самолётов уже меняли курс по аналогичной причине, ни в одном случае угрозы не подтвердились.

Так, 3 марта летевший из Новосибирска в Москву лайнер авиакомпании S7 экстренно сел в Перми.

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