В больницах Москвы приостановили допуск посетителей к пациентам

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В больницах Москвы на фоне распространения коронавируса COVID-19 временно прекратили допуск посетителей к больным. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В больницах Москвы приостановили допуск посетителей к пациентам
  • РИА Новости

«В городские больницы, подведомственные Департаменту здравоохранения Москвы, временно прекращён допуск посетителей к пациентам. Это касается всех круглосуточных стационаров — как взрослых, так и детских», — заявили в штабе.

Посетители могут передать посылки близким, для этого в каждой больнице организованы выделенные места.

В сообщении говорится, что о состоянии пациента можно узнать у врача в определённые часы.

Также во всех городских поликлиниках, в том числе детских, отменили плановую диспансеризацию населения и профилактические медосмотры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице ряда новых мер в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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