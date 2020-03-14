В Совфеде исключили отмену голосования по Конституции из-за COVID-19

Общенародное голосование по поправкам к Конституции должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19, однако итоговая дата будет зависеть от обстоятельств. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я думаю, что, несмотря на всякие опасения по коронавирусу, всё-таки такое общероссийское голосование должно состояться. Конечно, мы будем внимательно следить за развитием событий», — цитирует её ТАСС.

Матвиенко уточнила, что дата голосования будет зависеть от «обстоятельств и ситуации».

Ранее в Кремле заявили, что в настоящее время не рассматривается возможность переноса или отмены общенародного голосования по Конституции, которое запланировано на 22 апреля.