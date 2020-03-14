В Нижегородской области приняли меры из-за COVID-19

Глава Нижегородской области Глеб Никитин своим указом ввёл на территории региона режим повышенной готовности, чтобы снизить риски завоза и распространения коронавируса COVID-19. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что указ будет действовать до особого распоряжения главы региона.

По словам Никитина, к настоящему времени в регионе не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«У единственной пациентки уже давно нет признаков ОРВИ. Сегодня взяты контрольные пробы. Те, кто контактировал с ней, находятся под наблюдением», — заявил он.

6 марта в Нижегородской области сообщили о первом зафиксированном в регионе случае заражения коронавирусом. По данным региональных властей, заразившаяся коронавирусом жительница Нижнего Новгорода недавно вернулась из Италии.