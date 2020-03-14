В Томской области произошёл пожар в ангаре

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В Томской области произошло возгорание в ангаре цеха по переработке мяса.
В Томской области произошёл пожар в ангаре
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службуе МЧС России.

«В 23:13 мск в пожарно-спасательную службу МЧС России по Томской области поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном ангаре на улице Героев Чубаровцев. В ангаре расположен цех по переработке мяса», — указали в ведомстве.

Уточняется, что в 01:20 мск пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м

На месте работают около 20 единиц техники и 60 человек личного состава.

Ранее портал Newsnn.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде загорелся цех по производству мешков из полиэтилена.

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