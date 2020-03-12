В Нижнем Новгороде загорелся цех по производству мешков из полиэтилена
- РИА Новости
Уточняется, что пожар произошёл на улице Интернациональная Канавинского района, сообщение о нём поступило в 08:02.
В 09:25 возгорание было ликвидировано.
«Площадь пожара составила 350 кв. м. Эвакуированы 12 человек, спасены четыре человека, детей нет, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Отмечается, что для ликвидации последствий пожара от ведомства привлечены 78 человек, задействовано 20 единиц техники.
В марте в Краснодаре ликвидировали пожар на складе с полиэтиленом на площади 1,4 тыс. кв. м.