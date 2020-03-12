В Нижнем Новгороде загорелся цех по производству мешков из полиэтилена. Об этом сообщает портал Newsnn.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что пожар произошёл на улице Интернациональная Канавинского района, сообщение о нём поступило в 08:02.

В 09:25 возгорание было ликвидировано.

«Площадь пожара составила 350 кв. м. Эвакуированы 12 человек, спасены четыре человека, детей нет, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Отмечается, что для ликвидации последствий пожара от ведомства привлечены 78 человек, задействовано 20 единиц техники.

В марте в Краснодаре ликвидировали пожар на складе с полиэтиленом на площади 1,4 тыс. кв. м.