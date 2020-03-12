В Нижнем Новгороде загорелся цех по производству мешков из полиэтилена

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В Нижнем Новгороде загорелся цех по производству мешков из полиэтилена. Об этом сообщает портал Newsnn.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
В Нижнем Новгороде загорелся цех по производству мешков из полиэтилена
  • РИА Новости

Уточняется, что пожар произошёл на улице Интернациональная Канавинского района, сообщение о нём поступило в 08:02. 

В 09:25 возгорание было ликвидировано.

«Площадь пожара составила 350 кв. м. Эвакуированы 12 человек, спасены четыре человека, детей нет, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Отмечается, что для ликвидации последствий пожара от ведомства привлечены 78 человек, задействовано 20 единиц техники.

В марте в Краснодаре ликвидировали пожар на складе с полиэтиленом на площади 1,4 тыс. кв. м.

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