Один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса в Крыму

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Начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова заявила, что один человек погиб в результате столкновения автомобиля и рейсового автобуса на полуострове.
Один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса в Крыму
  • РИА Новости

Авария произошла на автодороге Симферополь — Керчь при повороте на село Уварова.

«Столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Chevrolet. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом», — цитирует её РИА Новости.

Уточняется, что в данном ДТП погиб водитель Chevrolet, при этом также пострадала женщина в рейсовом автобусе.

Ранее URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.

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