Один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса в Крыму
- РИА Новости
Авария произошла на автодороге Симферополь — Керчь при повороте на село Уварова.
«Столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Chevrolet. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом», — цитирует её РИА Новости.
Уточняется, что в данном ДТП погиб водитель Chevrolet, при этом также пострадала женщина в рейсовом автобусе.
Ранее URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.