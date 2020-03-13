Эксперт дала рекомендации по защите детей от коронавируса

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Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева дала рекомендации по защите детей от коронавируса.
Эксперт дала рекомендации по защите детей от коронавируса
  • РИА Новости

«Я бы рекомендовала максимально обезопасить своего собственного ребёнка от контактов. Не стоит водить ребёнка на разного рода мероприятия, а при малейшем подозрении на любой вирус оставить ребёнка дома до выяснения ситуации», — заявила она в беседе с «Невскими новостями».

По её словам, важно помнить, что сейчас не самое удачное время для посещения торговых центров, где большое скопление людей.

Аплетаева также считает, что нужно рассказывать детям о важности тщательного мытья рук.

Что касается питания, то, по мнению эксперта, должен быть полноценный рацион.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

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