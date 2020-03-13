Генконсульство Норвегии в Мурманске временно закроет визовый отдел с 16 марта

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Генеральное консульство Норвегии в Мурманске приостановит выдачу удостоверений приграничного жителя. Визовый отдел будет временно закрыт с 16 марта.
Генконсульство Норвегии в Мурманске временно закроет визовый отдел с 16 марта
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Nord-News.

Как рассказали в консульстве, в связи с ситуацией с распространением коронавируса 12 марта правительство Норвегии ввело в действие комплекс мер.

До 26 марта включительно все лица, прибывающие в страну из пунктов за пределами северных стран, должны находиться дома в течение 14 дней после возвращения, вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов.

Пассажирам, прибывающим из пунктов за пределами северных стран и не имеющим постоянного места жительства в Норвегии, будет рекомендовано вернуться в пункт отправления или отправиться в карантин. Пассажиры с симптомами инфекции будут изолированы.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

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