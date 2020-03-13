Эксперт оценила возможность возникновения ажиотажного спроса на жильё в России
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Об этом сообщает «Российская газета».
«После шести лет падения реальных доходов едва ли у массового покупателя остались деньги на спонтанные покупки жилья», — заявила она.
Литинецкая добавила, что в некоторых городах, в том числе в Москве, ажиотажный спрос не исключён, но рост числа сделок будет кратковременным, а потом произойдёт неминуемый спад.
Она также подчеркнула, что рост ставок по ипотеке приведёт к сокращению числа покупателей.
Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН оценил возможность подорожания импортных товаров.