Эксперт оценила возможность возникновения ажиотажного спроса на жильё в России

Управляющий партнёр компании «Метриум» Мария Литинецкая прокомментировала вероятность резкого повышения спроса на жильё в россии в связи с ростом курсов валют и возможным повышением ставок по ипотеке.

Об этом сообщает «Российская газета».

«После шести лет падения реальных доходов едва ли у массового покупателя остались деньги на спонтанные покупки жилья», — заявила она.

Литинецкая добавила, что в некоторых городах, в том числе в Москве, ажиотажный спрос не исключён, но рост числа сделок будет кратковременным, а потом произойдёт неминуемый спад.

Она также подчеркнула, что рост ставок по ипотеке приведёт к сокращению числа покупателей.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН оценил возможность подорожания импортных товаров.