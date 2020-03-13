В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства.

Согласно постановлению, в городе вводится режим повышенной готовности.

С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.

Ранее в Ленинградской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболевшая — жительница Кудрова Всеволожского района, вернувшаяся из Италии. Её состояние оценивается как удовлетворительное.