В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

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Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства.
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
  • РИА Новости

Согласно постановлению, в городе вводится режим повышенной готовности.

С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.

Ранее в Ленинградской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболевшая — жительница Кудрова Всеволожского района, вернувшаяся из Италии. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

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