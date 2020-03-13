В Ленинградской области подтверждён первый случай коронавируса

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В Ленинградской области подтверждён первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В Ленинградской области подтверждён первый случай коронавируса
  • РИА Новости

«В Ленинградской области подтверждён первый случай заболевания коронавирусной инфекцией у жительницы Кудрова Всеволожского района, возвратившейся из поездки в Италию», — цитирует Интерфакс пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что состояние заболевшей удовлетворительное. Она находится в Боткинской больнице Санкт-Петербурга.

Ранее «Невские новости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщали, что в Санкт-Петербурге под медицинским наблюдением из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-19 находится 1231 человек.

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