В Ижевске заработал проект «Академия волонтёров»

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Участниками проекта «Академия волонтёров» в Ижевске станут 150 волонтёров-школьников и педагогов — руководителей добровольческих отрядов.
В Ижевске заработал проект «Академия волонтёров»
  • © Ижевск / wikipedia.org

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Академия будет работать до 8 апреля. После обучения каждый волонтёрский отряд должен провести зачётное мероприятие в своём образовательном учреждении.

Проект ориентирован на повышение компетенции волонтёров, работающих с детьми и молодёжью в сфере организации профилактической деятельности, пропаганды здорового питания и профилактики стресса, а также на увеличение числа молодых людей, занятых волонтёрской деятельностью.

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