Штормовой ветер повалил в Подмосковье более 60 деревьев
- РИА Новости
«Сегодня в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области произошло падение 62 деревьев в 26 городских округах», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что повреждено около 20 автомобилей.
По предварительной информации, пострадавших среди населения нет, повреждения линий электропередачи также отсутствуют.
13 марта в Москве и области действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ветра. Местами возможны порывы до 25 м/с.