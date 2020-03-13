Штормовой ветер повалил в Подмосковье более 60 деревьев

Более 60 деревьев упали в Московской области из-за порывов сильного ветра, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МЧС.

«Сегодня в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области произошло падение 62 деревьев в 26 городских округах», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что повреждено около 20 автомобилей.

По предварительной информации, пострадавших среди населения нет, повреждения линий электропередачи также отсутствуют.

13 марта в Москве и области действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ветра. Местами возможны порывы до 25 м/с.