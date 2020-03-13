В Роспотребнадзоре дали рекомендации по улучшению сна

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по улучшению качества сна в рамках Всемирного дня сна, который отмечается 13 марта.

«Установите для себя постоянный режим сна, избегайте употребления тяжёлой, острой, сладкой пищи минимум за четыре часа до сна, исключите кофеин минимум за шесть часов до сна», — говорится в сообщении.

Улучшить качество сна, по мнению специалистов, поможет отказ от просмотра телевизора, использования в кровати электронных гаджетов, проветривание спальни перед сном и комфортная температура в ней, удобные постельные принадлежности, светонепроницаемые шторы, а также регулярная физическая активность.

Как подчеркнули в ведомстве, сон должен быть продолжительным и глубоким, а его периоды — плавными.

В случае хронических нарушений сна россиян призывают обратиться к врачу.

Как пишет ФАН, основной целью Всемирного дня сна является привлечение внимания к проблемам, связанным со сном, к важности здорового сна.

Ранее в ведомстве дали рекомендации по укреплению иммунитета.