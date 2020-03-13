В Роспотребнадзоре дали рекомендации по улучшению сна

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Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по улучшению качества сна в рамках Всемирного дня сна, который отмечается 13 марта.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по улучшению сна
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«Установите для себя постоянный режим сна, избегайте употребления тяжёлой, острой, сладкой пищи минимум за четыре часа до сна, исключите кофеин минимум за шесть часов до сна», — говорится в сообщении.

Улучшить качество сна, по мнению специалистов, поможет отказ от просмотра телевизора, использования в кровати электронных гаджетов, проветривание спальни перед сном и комфортная температура в ней, удобные постельные принадлежности, светонепроницаемые шторы, а также регулярная физическая активность.

Как подчеркнули в ведомстве, сон должен быть продолжительным и глубоким, а его периоды — плавными.

В случае хронических нарушений сна россиян призывают обратиться к врачу.

Как пишет ФАН, основной целью Всемирного дня сна является привлечение внимания к проблемам, связанным со сном, к важности здорового сна.

Ранее в ведомстве дали рекомендации по укреплению иммунитета.

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