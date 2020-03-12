Шереметьево готово обслуживать небазовых перевозчиков в терминале F

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Аэропорт Шереметьево готов к обслуживанию небазовых авиаперевозчиков в терминале F на рейсах в Италию, Францию, Германию, Испанию. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Шереметьево готово обслуживать небазовых перевозчиков в терминале F
  • © РИА Новости

«Шереметьево имеет необходимые ресурсы для приёма и обслуживания в отдельном терминале F рейсов (в/из Франции, Германии, Италии, Испании) базовых и небазовых авиаперевозчиков в полном объёме, в том числе из других аэропортов МАУ (Московского авиационного узла)», — приводит ТАСС сообщение.

С 13 марта Россия ограничивает авиасообщение с четырьмя указанными странами из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Ограничение подразумевает, что полёты в эти государства и из них можно будет выполнять только через терминал F Шереметьева.

Также сейчас действует ограничение полётов в Китай, Иран и Южную Корею.

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