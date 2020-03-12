В Татарстане рассказали о наиболее частых жалобах детскому омбудсмену

В 2019 году уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане получила 1,97 тыс. обращений.

Об этом сообщает Inkazan.ru.

29% жалоб касались права на образование, что на 8,7% меньше, чем в 2018 году. Больше всего претензий было связано с приёмом или переводом детей в образовательные организации. Далее следуют конфликты между участниками образовательного процесса и питание.

28% обращений были посвящены праву на семью и семейным связям (+24% за год), 17% — защите жилищных прав детей (-21%).

Ранее во Владимирской области заявили о росте количества случаев травли детей в школе.