В Татарстане рассказали о наиболее частых жалобах детскому омбудсмену

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В 2019 году уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане получила 1,97 тыс. обращений.
В Татарстане рассказали о наиболее частых жалобах детскому омбудсмену
  • Pixabay

Об этом сообщает Inkazan.ru.

29% жалоб касались права на образование, что на 8,7% меньше, чем в 2018 году. Больше всего претензий было связано с приёмом или переводом детей в образовательные организации. Далее следуют конфликты между участниками образовательного процесса и питание.

28% обращений были посвящены праву на семью и семейным связям (+24% за год), 17% — защите жилищных прав детей (-21%).

Ранее во Владимирской области заявили о росте количества случаев травли детей в школе.

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