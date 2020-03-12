В Твери проверяют сообщения о побоях в детсаду

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В Твери проводят доследственную проверку после публикаций СМИ о побоях в одном из детских садов.
В Твери проверяют сообщения о побоях в детсаду
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

По имеющимся данным, мальчика несколько раз ударила помощник воспитателя, вступившаяся таким образом за своего внука. Суд признал женщину виновной в побоях и назначил штраф. Сам ребёнок и его родители утверждают, что другая воспитательница закрывала его в туалете.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего по данным, изложенным в СМИ, организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

Ранее портал progorod43 сообщал, что суд вынес приговор жительнице Кировской области за истязание семилетнего сына.

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