Россия приостанавливает пропуск через границу граждан Италии

Россия с пятницы, 13 марта, приостанавливает пропуск через границу граждан Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, ФСБ поручено приостановить пропуск итальянцев, въезжающих для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Меры также распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Италии, за исключением граждан стран ЕАЭС.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 12 тыс., скончались больше 800.