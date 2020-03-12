Россия приостанавливает пропуск через границу граждан Италии
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Согласно документу, ФСБ поручено приостановить пропуск итальянцев, въезжающих для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Меры также распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Италии, за исключением граждан стран ЕАЭС.
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 12 тыс., скончались больше 800.