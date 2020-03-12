Жителей Татарстана призвали отказаться от поездок за границу во время школьных каникул
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Об этом сообщает Inkazan.ru.
«Скоро у нас детские каникулы. У многих, наверное, проплачены с детьми поездки за пределы республики, за пределы Российской Федерации. Мы этот вопрос дополнительно сегодня обсуждали. И, наверное, через Министерство образования предупреждаем родителей. И хотелось бы — вас, уважаемые депутаты», — заявил он на заседании республиканского Госсовета.
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