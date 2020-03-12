Жителей Татарстана призвали отказаться от поездок за границу во время школьных каникул

Руководитель аппарата кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров призвал жителей региона отказаться от поездок за границу во время школьных каникул.

Об этом сообщает Inkazan.ru.

«Скоро у нас детские каникулы. У многих, наверное, проплачены с детьми поездки за пределы республики, за пределы Российской Федерации. Мы этот вопрос дополнительно сегодня обсуждали. И, наверное, через Министерство образования предупреждаем родителей. И хотелось бы — вас, уважаемые депутаты», — заявил он на заседании республиканского Госсовета.

Школьники будут отдыхать 21—28 марта.

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