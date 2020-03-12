Жителей Татарстана призвали отказаться от поездок за границу во время школьных каникул

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Руководитель аппарата кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров призвал жителей региона отказаться от поездок за границу во время школьных каникул.
Жителей Татарстана призвали отказаться от поездок за границу во время школьных каникул
  • Pixabay

Об этом сообщает Inkazan.ru.

«Скоро у нас детские каникулы. У многих, наверное, проплачены с детьми поездки за пределы республики, за пределы Российской Федерации. Мы этот вопрос дополнительно сегодня обсуждали. И, наверное, через Министерство образования предупреждаем родителей. И хотелось бы — вас, уважаемые депутаты», — заявил он на заседании республиканского Госсовета.

Школьники будут отдыхать 21—28 марта.

В Татарстане отменено проведение ряда массовых мероприятий в связи с ситуацией с коронавирусом.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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