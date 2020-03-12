В Ставропольском крае намерены бесплатно раздавать медицинские маски

В Ставропольском крае планируют бесплатно раздавать медицинские маски. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров на заседании регионального правительства.

По информации краевого Минздрава, медучреждения и государственные аптеки еженедельно получают 100 тыс. масок. В начале 2020 года их цена составляла от полутора до 25 рублей, сообщает pobeda26.ru.

Жители региона пожаловались на подорожание масок в частных аптеках. Владимиров призвал наказать тех, кто пытается нажиться на здоровье населения.

Он также отметил, что в крае нужно наладить производство респираторных масок. Кроме того, их намерены бесплатно раздавать гражданам.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.