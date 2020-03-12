В Подмосковье рассказали об усилении контроля за здоровьем жителей

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список мер, которые помогут региону бороться с распространением коронавируса, ОРВИ и гриппа.

Как сообщает телеканал «360», рекомендации касаются местных властей, работодателей, руководителей детсадов, школ и институтов.

Все они должны следить за тем, чтобы люди, приехавшие из Китая, Ирана, Италии, Южной Кореи, Германии, Франции и других стран с коронавирусом, две недели оставались дома на карантине.

Отмечается также, что областные власти должны проинформировать жителей о нежелательности посещения стран с большим числом заболевших COVID-19.

Главврачи больниц и поликлиник должны обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с распространением COVID-19.

Также власти обязаны предоставлять информацию о том, с кем контактировали заболевшие.

Ранее, как сообщали «Невские новости», Роспотребнадзор опубликовал памятку, в которой даны рекомендации работодателям по профилактике коронавируса среди работников.