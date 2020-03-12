В Подмосковье рассказали об усилении контроля за здоровьем жителей
- © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Как сообщает телеканал «360», рекомендации касаются местных властей, работодателей, руководителей детсадов, школ и институтов.
Все они должны следить за тем, чтобы люди, приехавшие из Китая, Ирана, Италии, Южной Кореи, Германии, Франции и других стран с коронавирусом, две недели оставались дома на карантине.
Отмечается также, что областные власти должны проинформировать жителей о нежелательности посещения стран с большим числом заболевших COVID-19.
Главврачи больниц и поликлиник должны обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с распространением COVID-19.
Также власти обязаны предоставлять информацию о том, с кем контактировали заболевшие.
Ранее, как сообщали «Невские новости», Роспотребнадзор опубликовал памятку, в которой даны рекомендации работодателям по профилактике коронавируса среди работников.