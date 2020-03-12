В Нижегородской области проверят информацию о находившейся в состоянии опьянения медсестре

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию, что медсестра Борской городской больницы находилась на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

«Случившееся — это серьёзный сигнал. У сотрудника взяты все необходимые анализы, я буду держать это дело на личном контроле», — заявил замгубернатора в беседе с РИА «Время Н».

Он добавил, что ситуация будет обсуждаться на внутренних планёрках и совещаниях с главврачами.

По словам Мелик-Гусейнова, пациенты должны воспринимать сотрудников как адекватных и профессиональных людей.

Отмечается, что медицинскую сестру в состоянии алкогольного опьянения 9 марта заметила и сняла на видео родственница одной из пациенток.

В январе «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Тверской области сообщали, что в Ржеве проверяют информацию о нападении на заведующего травматологическим отделением центральной районной больницы.