В Нижегородской области проверят информацию о находившейся в состоянии опьянения медсестре
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- РИА Новости
«Случившееся — это серьёзный сигнал. У сотрудника взяты все необходимые анализы, я буду держать это дело на личном контроле», — заявил замгубернатора в беседе с РИА «Время Н».
Он добавил, что ситуация будет обсуждаться на внутренних планёрках и совещаниях с главврачами.
По словам Мелик-Гусейнова, пациенты должны воспринимать сотрудников как адекватных и профессиональных людей.
Отмечается, что медицинскую сестру в состоянии алкогольного опьянения 9 марта заметила и сняла на видео родственница одной из пациенток.
В январе «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Тверской области сообщали, что в Ржеве проверяют информацию о нападении на заведующего травматологическим отделением центральной районной больницы.