В Нижегородской области проверят информацию о находившейся в состоянии опьянения медсестре

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Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию, что медсестра Борской городской больницы находилась на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
В Нижегородской области проверят информацию о находившейся в состоянии опьянения медсестре
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Случившееся — это серьёзный сигнал. У сотрудника взяты все необходимые анализы, я буду держать это дело на личном контроле», — заявил замгубернатора в беседе с РИА «Время Н».

Он добавил, что ситуация будет обсуждаться на внутренних планёрках и совещаниях с главврачами.

По словам Мелик-Гусейнова, пациенты должны воспринимать сотрудников как адекватных и профессиональных людей.

Отмечается, что медицинскую сестру в состоянии алкогольного опьянения 9 марта заметила и сняла на видео родственница одной из пациенток.

В январе «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Тверской области сообщали, что в Ржеве проверяют информацию о нападении на заведующего травматологическим отделением центральной районной больницы.

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