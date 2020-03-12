В Минтруде прокомментировали новый порядок оформления выплат на детей

Короткая ссылка
Глава Минтруда Антон Котяков прокомментировал новый порядок оформления выплат на детей от трёх до семи лет.
В Минтруде прокомментировали новый порядок оформления выплат на детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый максимально упрощённый подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живёт семья», — заявил Котяков.

Отмечается, что на выплаты могут претендовать семьи, доход которых не превышает прожиточного минимума.

Для получения выплат достаточно подать заявление, а весь необходимый пакет документов, включая сведения о доходе, будет получен через межведомственное взаимодействие.

Ранее URA.RU сообщало о поддержке многодетных семей с ипотекой в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить