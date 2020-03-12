В Минтруде прокомментировали новый порядок оформления выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков прокомментировал новый порядок оформления выплат на детей от трёх до семи лет.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый максимально упрощённый подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живёт семья», — заявил Котяков.

Отмечается, что на выплаты могут претендовать семьи, доход которых не превышает прожиточного минимума.

Для получения выплат достаточно подать заявление, а весь необходимый пакет документов, включая сведения о доходе, будет получен через межведомственное взаимодействие.

Ранее URA.RU сообщало о поддержке многодетных семей с ипотекой в Ханты-Мансийском автономном округе.