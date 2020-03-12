В Минтруде прокомментировали новый порядок оформления выплат на детей
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
«Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый максимально упрощённый подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живёт семья», — заявил Котяков.
Отмечается, что на выплаты могут претендовать семьи, доход которых не превышает прожиточного минимума.
Для получения выплат достаточно подать заявление, а весь необходимый пакет документов, включая сведения о доходе, будет получен через межведомственное взаимодействие.
Ранее URA.RU сообщало о поддержке многодетных семей с ипотекой в Ханты-Мансийском автономном округе.