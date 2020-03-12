Депутаты Московской области поддержали поправки к Конституции

Депутаты Московской областной думы большинством голосов поддержали внесение поправок в Конституцию России.

Об этом сообщает телеканал «360».

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что поправки продиктованы временем, направлены на установление социальной справедливости и призваны защитить материальное благополучие граждан и суверенитет России.

«Они нацелены на главенство нашего законодательства над международным правом, чтобы власть была в ответе за достижение результатов», — подчеркнул он.

Среди подмосковных депутатов за внесение поправок высказались 44 парламентария. Воздержались пятеро.

Ранее «Невские новости» сообщали, что депутаты петербургского закса также поддержали поправки в Конституцию.