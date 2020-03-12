Депутаты Московской области поддержали поправки к Конституции
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что поправки продиктованы временем, направлены на установление социальной справедливости и призваны защитить материальное благополучие граждан и суверенитет России.
«Они нацелены на главенство нашего законодательства над международным правом, чтобы власть была в ответе за достижение результатов», — подчеркнул он.
Среди подмосковных депутатов за внесение поправок высказались 44 парламентария. Воздержались пятеро.
Ранее «Невские новости» сообщали, что депутаты петербургского закса также поддержали поправки в Конституцию.