В Москве пройдёт фестиваль профориентации «PROвыбор»
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Как сообщает НСН, гостей ждут тематические лекции, мастер-классы, игры и тренинги. Посетителям расскажут, как развивать системное мышление и достигать поставленных целей.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, цель мероприятия — помочь молодым людям начать карьеру и стать успешными.
Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук профессор Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль высоких технологий при профессиональном самоопределении молодёжи.