В Москве пройдёт фестиваль профориентации «PROвыбор»

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Фестиваль профориентации «PROвыбор» пройдёт 14 марта в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.
В Москве пройдёт фестиваль профориентации «PROвыбор»
  • Pixabay

Как сообщает НСН, гостей ждут тематические лекции, мастер-классы, игры и тренинги. Посетителям расскажут, как развивать системное мышление и достигать поставленных целей.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, цель мероприятия — помочь молодым людям начать карьеру и стать успешными.

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук профессор Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль высоких технологий при профессиональном самоопределении молодёжи.

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