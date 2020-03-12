В Москве пройдёт фестиваль профориентации «PROвыбор»

Фестиваль профориентации «PROвыбор» пройдёт 14 марта в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.

Как сообщает НСН, гостей ждут тематические лекции, мастер-классы, игры и тренинги. Посетителям расскажут, как развивать системное мышление и достигать поставленных целей.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, цель мероприятия — помочь молодым людям начать карьеру и стать успешными.

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук профессор Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль высоких технологий при профессиональном самоопределении молодёжи.