Шаймиев прокомментировал законопроект о поправке к Конституции

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Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев прокомментировал законопроект о поправке к Конституции.
Шаймиев прокомментировал законопроект о поправке к Конституции
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Путь сложен. Это не простая страна. Я всегда говорил, что самая сложная в мире федерация. Надо очень осторожно делать все шаги. И без тех поправок, которые сейчас предлагаются, не обойтись», — сказал он во время выступления в Госсовете Татарстана.

По его словам, региональный парламент должен подготовить обращение к президенту России Владимиру Путину и акцентировать внимание на вопросе сохранения родных языков.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Тюменской областной думы поддержали проект обновления Конституции России.

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