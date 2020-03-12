Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев прокомментировал законопроект о поправке к Конституции.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Путь сложен. Это не простая страна. Я всегда говорил, что самая сложная в мире федерация. Надо очень осторожно делать все шаги. И без тех поправок, которые сейчас предлагаются, не обойтись», — сказал он во время выступления в Госсовете Татарстана.

По его словам, региональный парламент должен подготовить обращение к президенту России Владимиру Путину и акцентировать внимание на вопросе сохранения родных языков.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Тюменской областной думы поддержали проект обновления Конституции России.