Во Владимирской области завели дело по факту смерти девятилетней школьницы

Короткая ссылка
Во Владимирской области завели уголовное дело по факту смерти девятилетней школьницы.
Во Владимирской области завели дело по факту смерти девятилетней школьницы
  • РИА Новости

По данным регионального СУ СК России, 4 марта 2020 года у девочки повысилась температура, и родители приняли меры по лечению дочери. На следующий день мать привела ребёнка на приём к педиатру. После постановки диагноза ОРВИ врач назначил лечение и домашний режим.

Утром 7 марта состояние здоровья девочки существенно ухудшилось. Фельдшер скорой помощи приняла решение о госпитализации. Реанимационные мероприятия в машине скорой и в больнице не помогли. Девочка скончалась.

Расследование продолжается. Статья — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», передаёт Nation News.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинске рассказали о проверке школы после смерти ученицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить