Во Владимирской области завели дело по факту смерти девятилетней школьницы

Во Владимирской области завели уголовное дело по факту смерти девятилетней школьницы.

По данным регионального СУ СК России, 4 марта 2020 года у девочки повысилась температура, и родители приняли меры по лечению дочери. На следующий день мать привела ребёнка на приём к педиатру. После постановки диагноза ОРВИ врач назначил лечение и домашний режим.

Утром 7 марта состояние здоровья девочки существенно ухудшилось. Фельдшер скорой помощи приняла решение о госпитализации. Реанимационные мероприятия в машине скорой и в больнице не помогли. Девочка скончалась.

Расследование продолжается. Статья — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», передаёт Nation News.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинске рассказали о проверке школы после смерти ученицы.