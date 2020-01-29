В Челябинске рассказали о проверке школы после смерти ученицы

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В Челябинске следователи проводят проверку школу № 94, ученица которой скончалась в реанимации.
В Челябинске рассказали о проверке школы после смерти ученицы
  • РИА Новости

Как передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону, девочку доставили в больницу вечером 24 января с высокой температурой. Через несколько часов она умерла.

«Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено», — отметили в ведомстве.

Следственный комитет проведёт проверку с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

В образовательном учреждении сообщили, что с 29 января до 4 февраля школа закрыта на карантин, так как по причине заболеваемости ОРВИ на занятиях отсутствуют 26% учеников.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Архангельске завели дело по факту смерти школьницы после занятий физкультурой.

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