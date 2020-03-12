Петербургские депутаты поддержали поправки к Конституции

Депутаты петербургского заксобрания поддержали поправки к Конституции.

Об этом сообщают «Невские новости».

«Всего рассматривалось более 110 поправок. Отдельное голосование пришлось провести по таким поправкам, как упоминание Бога в историческом контексте, правопреемничество России СССР и создание необходимых условий, чтобы дети могли развиваться», — заявил депутат Денис Четырбок.

Он также отметил, что некоторые поправки были уточняющими, а один из пунктов касался защиты исторической правды и памяти защитников Отечества.

Ранее поправки к Конституции поддержали парламентарии Красноярского края, Амурской, Магаданской и Новосибирской областей, а также Сахалина и Чукотки.

URA.RU сообщало, что к ним присоединились депутаты Тюменской областной думы.