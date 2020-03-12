В Петербурге прокомментировали идею введения нормативов по «уровню запаха»

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга подготовили поправки в федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», регулирующие уровень неприятных запахов.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Сейчас мониторинг качества воздуха проводится, но проверяется только вредность. А часто бывает так, что предельно допустимые концентрации по вредным веществам не превышены, но запах такой, что форточку не открыть», — пояснила соавтор поправок Надежда Тихонова.

По её словам, введение нормативов даст возможность штрафовать предприятия, отравляющие воздух миазмами, и компенсировать вред, нанесённый гражданам.

Отмечается, что идею поддержали в Совете законодателей и Минприроды.

Постановление о внесении поправок в Госдуму городской парламент рассмотрит 12 марта.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», проверка Министерства ТЭК и ЖКХ выявила нарушения технологии захоронения и сортировки мусора на полигоне ТКО в Белореченском районе Краснодарского края после жалоб местных жителей на неприятный запах.