В Петербурге прокомментировали идею введения нормативов по «уровню запаха»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Сейчас мониторинг качества воздуха проводится, но проверяется только вредность. А часто бывает так, что предельно допустимые концентрации по вредным веществам не превышены, но запах такой, что форточку не открыть», — пояснила соавтор поправок Надежда Тихонова.
По её словам, введение нормативов даст возможность штрафовать предприятия, отравляющие воздух миазмами, и компенсировать вред, нанесённый гражданам.
Отмечается, что идею поддержали в Совете законодателей и Минприроды.
Постановление о внесении поправок в Госдуму городской парламент рассмотрит 12 марта.
Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», проверка Министерства ТЭК и ЖКХ выявила нарушения технологии захоронения и сортировки мусора на полигоне ТКО в Белореченском районе Краснодарского края после жалоб местных жителей на неприятный запах.