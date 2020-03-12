В Петербурге в 2019 году было создано около 40 тысяч рабочих мест
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.
«За 2019 год налог на прибыль промышленных предприятий был снижен с 18 до 17%. Налог на движимое имущество отменён. Введённый инвестиционный налоговый вычет позволяет возвращать до 90% средств на модернизацию производства. Это помогает, например, покупать новое оборудование», — подчеркнул Беглов.
Отмечается, что создание новых высокооплачиваемых рабочих мест является прямым следствием развития городских предприятий.