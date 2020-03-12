В Петербурге пройдёт благотворительный аукцион советских вещей

В петербургском Музее советских игровых автоматов поделились планами проведения благотворительного аукциона «Соцсбыт» в поддержку центра социальной реабилитации «Антон тут рядом».

Как сообщают «Невские новости», аукцион запланирован на 27 марта.

«Существуют минимальные ставки на вещи: 300, 500 и 1000 рублей, покупатели борются за лот, повышая цену на 100 рублей. После окончания аукциона продавцы могут забрать свои фиксированные 50% от конечной стоимости вещи. А могут отказаться от прибыли в пользу центра «Антон тут рядом». В прошлом году все владельцы лотов отказались и нам удалось передать на благотворительность 56 тыс. рублей», — отметили в музее.

Организаторы уточнили, что в этом году ведущим аукциона станет стендап-комик Антон Борисов.

В ноябре 2019 года, как сообщал сайт «Москва 24», в столице рассказали о благотворительной акции «Добрый Новый год».