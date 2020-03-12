Суд арестовал депутата райсовета Челябинска по подозрению в мошенничестве

Короткая ссылка
Калининский районный суд Челябинска арестовал депутата райсовета Алесю Субботину по подозрению в мошенничестве с недвижимостью.
Суд арестовал депутата райсовета Челябинска по подозрению в мошенничестве
  • РИА Новости

«По данным следствия, в 2011—2015 годах Субботина, будучи риелтором, путём обмана и злоупотребления доверием незаконно получила права собственности на квартиру и долю в квартире. Ущерб оценивается в 2,5 млн рублей», — цитирует URA.RU СУ СКР по региону.

Отмечается, что суд арестовал Субботину по ходатайству следствия до 20 мая.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян в беседе с Nation News назвал распространённые случаи мошенничества с жильём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить