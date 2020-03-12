Суд арестовал депутата райсовета Челябинска по подозрению в мошенничестве

Калининский районный суд Челябинска арестовал депутата райсовета Алесю Субботину по подозрению в мошенничестве с недвижимостью.

«По данным следствия, в 2011—2015 годах Субботина, будучи риелтором, путём обмана и злоупотребления доверием незаконно получила права собственности на квартиру и долю в квартире. Ущерб оценивается в 2,5 млн рублей», — цитирует URA.RU СУ СКР по региону.

Отмечается, что суд арестовал Субботину по ходатайству следствия до 20 мая.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян в беседе с Nation News назвал распространённые случаи мошенничества с жильём.