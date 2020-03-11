В ТПП оценили возможность роста розничных цен в России

Короткая ссылка
Член совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка Илья Ломакин-Румянцев оценил возможность роста розничных цен в России.
В ТПП оценили возможность роста розничных цен в России
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что могут подорожать не только те товары, которые импортируются, но и те, которые производятся внутри страны с компонентами, поставляемыми из-за рубежа.

«Это касается практически всей пищевой продукции. Естественно, у всех переработчиков есть запасы, сделанные по прежним ценам. Но месяца через два-три цены поползут вверх. Прирост составит в пределах 1% от конечной цены изделия», — прогнозирует он.

Например, считает Ломакин-Румянцев, подорожает отечественное мясо, поскольку корма для животных покупаются за валюту за рубежом.

«Производители рыбной продукции будут стремиться продавать за рубеж, у них налажены каналы продаж, и на внутренний рынок рыбы начнёт поступать чуть меньше, а значит, будет рост цен», — полагает эксперт.

По его оценке, возможен рост цен на рыбу на 10—12%.

Кроме того, ожидается совершение быстрых покупок, чтобы избежать последующего роста цен, прогнозирует Ломакин-Румянцев.

Он добавил, что в конечном счёте розничные цены не удастся поднять слишком высоко.

Ранее эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля.

Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить