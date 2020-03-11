В ТПП оценили возможность роста розничных цен в России

Член совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка Илья Ломакин-Румянцев оценил возможность роста розничных цен в России.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что могут подорожать не только те товары, которые импортируются, но и те, которые производятся внутри страны с компонентами, поставляемыми из-за рубежа.

«Это касается практически всей пищевой продукции. Естественно, у всех переработчиков есть запасы, сделанные по прежним ценам. Но месяца через два-три цены поползут вверх. Прирост составит в пределах 1% от конечной цены изделия», — прогнозирует он.

Например, считает Ломакин-Румянцев, подорожает отечественное мясо, поскольку корма для животных покупаются за валюту за рубежом.

«Производители рыбной продукции будут стремиться продавать за рубеж, у них налажены каналы продаж, и на внутренний рынок рыбы начнёт поступать чуть меньше, а значит, будет рост цен», — полагает эксперт.

По его оценке, возможен рост цен на рыбу на 10—12%.

Кроме того, ожидается совершение быстрых покупок, чтобы избежать последующего роста цен, прогнозирует Ломакин-Румянцев.

Он добавил, что в конечном счёте розничные цены не удастся поднять слишком высоко.

Ранее эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля.

Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.