В ТПП оценили возможность роста розничных цен в России
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- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что могут подорожать не только те товары, которые импортируются, но и те, которые производятся внутри страны с компонентами, поставляемыми из-за рубежа.
«Это касается практически всей пищевой продукции. Естественно, у всех переработчиков есть запасы, сделанные по прежним ценам. Но месяца через два-три цены поползут вверх. Прирост составит в пределах 1% от конечной цены изделия», — прогнозирует он.
Например, считает Ломакин-Румянцев, подорожает отечественное мясо, поскольку корма для животных покупаются за валюту за рубежом.
«Производители рыбной продукции будут стремиться продавать за рубеж, у них налажены каналы продаж, и на внутренний рынок рыбы начнёт поступать чуть меньше, а значит, будет рост цен», — полагает эксперт.
По его оценке, возможен рост цен на рыбу на 10—12%.
Кроме того, ожидается совершение быстрых покупок, чтобы избежать последующего роста цен, прогнозирует Ломакин-Румянцев.
Он добавил, что в конечном счёте розничные цены не удастся поднять слишком высоко.
Ранее эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля.
Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.