Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

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Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов.
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
  • АГН «Москва»

Уточняется, что импортируемые в Россию товары могут подорожать в пределах 10-35%. В то время как цены на производимые внутри страны товары международных компаний повысятся не более чем на 10%.

По мнению начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна, стоимость электроники может повыситься до 20%, а лекарственных препаратов — на 10-15%.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари») Наталья Мильчакова считает, что увеличение цены на треть возможно на рынках детских товаров, а также обуви и одежды. По её словам, стоимость зарубежной бытовой техники и электроники может повыситься в диапазоне от 20% до 35%.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, каким образом на жизни россиян скажется падение курса рубля.

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