Суд избрал меру пресечения для жительницы Тверской области, подозреваемой в убийстве дочери

Московский районный суд Твери избрал меру пресечения для 45-летней жительницы села Чамерово, подозреваемой в причинении смерти своей семилетней дочери.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

До 8 мая женщине запрещено покидать помещение с 21:00 до 8:00 без письменного разрешения следователя и контролирующего органа, общаться любыми способами со всеми участниками уголовного судопроизводства по настоящему уголовному делу, использовать средства связи и интернет (за исключением случаев вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб).

По версии следователей, женщина во время прогулки столкнула девочку в реку и ушла домой. Тело нашли на следующее утро.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, причинившему тяжкий вред здоровью малолетнего сына.