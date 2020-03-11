Суд избрал меру пресечения для жительницы Тверской области, подозреваемой в убийстве дочери
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
До 8 мая женщине запрещено покидать помещение с 21:00 до 8:00 без письменного разрешения следователя и контролирующего органа, общаться любыми способами со всеми участниками уголовного судопроизводства по настоящему уголовному делу, использовать средства связи и интернет (за исключением случаев вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб).
По версии следователей, женщина во время прогулки столкнула девочку в реку и ушла домой. Тело нашли на следующее утро.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, причинившему тяжкий вред здоровью малолетнего сына.